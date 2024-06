Twee zwemsters breken wereldrecord in één serie: Australiërs in topvorm voor Spelen

"Wat een ongelooflijk resultaat", zei Titmus na de race. "Ik ben blij dat ik eindelijk een 200 meter kan zwemmen die een afspiegeling is van mijn trainingen. Ik denk dat de concurrentie in Australië ons helpt om zo snel te zwemmen. We pushen elkaar elke dag."

De 23-jarige Titmus geldt als een van de grote favorieten voor een aantal zwemmedailles op de Olympische Spelen in Parijs. Ze is niet alleen wereldrecordhoudster op de 200 meter vrije slag, maar ook op de 400. Bovendien pakte ze op de vorige Spelen in Tokio al goud op beide afstanden.