Commentatoren geven tips: zes spelers waar je tijdens het EK op moet letten

Welk land wint het EK?

Volgens Jan Roelfs behoort Engeland tot de favorieten. "Ze waren drie jaar geleden al heel dicht bij de Europese titel en zijn ook nu weer absoluut kanshebber. Vooral in aanvallend opzicht kunnen ze verrassen, met Jude Bellingham, Phil Foden en Harry Kane."

Philip Kooke denkt dat Frankrijk de titel wint. "Frankijk kan bij wijze van spreken twee elftallen opstellen die allebei tot de favorieten zouden behoren. Ze hebben geweldig veel individuele kwaliteit, en met de terugkeer van N'Golo Kanté is het middenveld behoorlijk stabiel te noemen."

Duitsland, zegt Arman Avsaroglu. "Het is alweer even geleden dat ze een toernooi hebben gewonnen. Nu krijgen ze de kans in eigen land, met een goede trainer en een stabiel elftal waarin vedette Toni Kroos na een lange afwezigheid is teruggekeerd. Ik beschouw ze als topfavoriet."

Frankrijk, aldus Jeroen Elshoff. "Ze hebben zo veel individuele klasse, met in de kern de beste speler ter wereld: Kylian Mbappé. De ploeg is zakelijk ingesteld en is zo geduldig, ze wachten op het juiste moment. Mede door die combinatie van talent en geduld zijn ze erg moeilijk te verslaan."

Nederland, volgens Jeroen Grueter. "Ik ben aangestoken door het Nederland-virus. Er zit geloof in het team, overtuiging, bravoure. De rol van underdog zou nog weleens goed kunnen werken. De afwezigheid van Frenkie de Jong is een klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid. Er hangt geen schaduw meer boven het elftal. Een ploeg valt of staat met de vorm van de spelers en ik zie hele positieve dingen."