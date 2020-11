Roadtrip door een swing state: 'Hier is iedereen beter geworden van 4 jaar Trump'

De kraam met Trump-spullen van Sam Hotchner - NOS

Weinig handelaren in het rustige stadje Bangor hebben het zo goed als Sam Hotchner. Elke zaterdag zet hij een tentje op langs een drukke weg, van waaruit hij Trump-spullen verkoopt. MAGA-petten, Trump 2020-vlaggen, T-shirts met Joe Biden gekleed als holbewoner. You name it, Sam heeft het. En de zaken gaan goed. Elke vijf minuten komt er wel iemand langs die nog snel een outfit wil kopen voor verkiezingsdag. Jonge vrouwen, oude mannen: Sams publiek is divers, maar uitsluitend wit. In dit deel van Pennsylvania wonen überhaupt weinig gekleurde mensen.

Northampton - NOS

Bangor is de laatste halte van onze roadtrip langs route 512, een weg door het politiek verdeelde Northampton County. Langs de route, die bijna net zo divers is als Amerika zelf, spreken we kiezers over hoe zij de afgelopen vier jaar beleefd hebben, en hoe dat nu hun stem beïnvloedt. Waar je in de stad en de welgestelde voorsteden van Northampton veel Biden-borden ziet, zijn die veertig kilometer noordwaarts vrijwel helemaal afwezig. De omgeving rond Bangor is onmiskenbaar Trump Country. Sam Hotchner merkt het aan zijn omzetcijfers, maar ook aan de manier waarop mensen met hem omgaan. "Ze toeteren naar me vanuit hun auto, komen wat te drinken brengen. Mensen zijn hier heel blij met mij." Hotchner is al sinds 2016 een bewonderaar van de president. In deze regio, waar veel mensen wonen die in fabrieken werken, is iedereen beter geworden van vier jaar Trump, denkt hij:

'Iedereen wil een souvenir, zo populair is Trump' - NOS

Hotchner is een ondernemend type. Na een jarenlange loopbaan als installateur van beveiligingscamera's in New York verhuisde hij na zijn pensioen naar Bangor om een winkel te openen in antiek en platen. "Dat liep wel", zegt hij, "maar lang niet zo goed als mijn Trump-items." Hij noemt fossiele brandstof en buitenlandbeleid als redenen waarom hij voor Trump stemt, maar het zijn de economische doembeelden die Trump schetst over de Democraten die hem echt schrik aanjagen. "Dat ik het geld dat ik verdien moet afstaan aan mensen in de stad, die een leven lang hun hand ophouden? Dat vind ik onbegrijpelijk." Andere verkiezingsthema's benadert Hotchner eerder pragmatisch. Zijn 'Made in America'-petten zijn made in China, omdat hij de verkoopprijs dan lager kan houden. Het recht op wapendracht vindt hij belangrijk, ook al heeft hij er zelf geen. "Die T-shirts verkopen heel goed." Vijandigheid Op de vraag of hij zelf mensen kent die democratisch stemmen, schudt Hotchner hevig nee. "Met dat volk laat ik me niet in." Het is een houding die meer mensen hier hebben, merken café-uitbaters Traci Mcginty en Leo Bongiorno. De twee zijn enkele van de weinige inwoners van Bangor die zijn geregistreerd als Democraat. "Wij hebben ons café in juli 2016 geopend. Hadden we toen geweten dat Trump zou winnen, waren we er waarschijnlijk nooit aan begonnen", vertelt Traci. Op dit moment lopen de zaken slecht door het coronavirus, maar ook daarvoor liep het nooit storm. Traci is ervan overtuigd dat het te maken heeft met hun politieke achtergrond. "Sommige mensen weigeren om bij ons een biertje te drinken."

Traci en Leo in hun cafe in Bangor - NOS