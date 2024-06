Miljoenen Europeanen kijken illegaal naar grote sportevenementen

Van alle Europese burgers maakt 12 procent gebruik van illegale downloads of streamingdiensten om naar sport te kijken. In Nederland gaat het zelfs om 15 procent van de consumenten en 31 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

EUIPO noemt piraterij bij live-evenementen een "existentieel probleem" voor de financiering van sport. Zo vloeien de inkomsten uit uitzendrechten voor sportzenders ook naar de sportbeweging en de sporters, zegt het bureau. Het EUIPO schat dat piraterij op alle media jaarlijks een miljard euro aan onrechtmatige inkomsten genereert.

De uitzendrechten voor sportwedstrijden worden steeds duurder. Zo hebben bijvoorbeeld de zenders Sky Sports en TNT Sports een recordbedrag van 7,8 miljard euro betaald voor de tv-rechten van de Engelse Premier League. De vorige deal leverde de Engelse clubs zo'n 5,8 miljard euro op in drie jaar.

Het aanbod van illegale streams is al jaren een probleem voor tv-aanbieders. De techniek van IPTV, het kijken van televisie via het internet, is op zichzelf niet illegaal in Nederland. Het is wel strafbaar om abonnementen aan te bieden en af te sluiten als voor die films en series geen licentievergoeding is betaald.

Namaaksportuitrusting

Naast het onderzoek naar illegale streams heeft het EU-bureau ook onderzoek gedaan naar namaaksportuitrusting. Volgens het EUIPO heeft gemiddeld 10 procent van de jongeren in de EU in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar toegegeven namaaksportspullen te kopen. Fabrikanten lopen hierdoor naar schatting 851 miljoen euro per jaar mis, wat overeenkomt met 11 procent van de totale verkoop in de sector.

Ongeveer 8 procent van de Nederlanders tussen 15 en 24 jaar koopt bewust online namaaksportuitrusting, staat in het EUIPO-rapport. Het omzetverlies is 96,4 miljoen euro. Daarmee staat Nederland op de derde plek. Frankrijk staat bovenaan met een omzetverlies van 143,3 miljoen euro.