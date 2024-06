Geslaagd of gezakt? Scholieren krijgen vandaag hun examenuitslag

Aan veel gevels zie je vanaf vandaag weer tassen en vlaggen hangen. Bijna 200.000 scholieren horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen.

Het College voor Toetsen en Examens maakte vanmorgen de N-termen bekend. Die geven de moeilijkheidsgraad van een examen aan. Aan de hand daarvan kunnen middelbare scholen de eindcijfers berekenen. Daarna kunnen docenten hun leerlingen inlichten met het bekende belletje naar huis.

Herkansingen

Tot het verlossende bericht komt, is het vooral heel spannend voor de leerlingen. Kan het feestje al gevierd worden, is er een herkansing nodig of wachten de eindexamens volgend jaar opnieuw?

De examens begonnen op 14 mei en duurden tot 29 mei. Wie een herkansing heeft, mag in de week van 18 juni een nieuwe poging doen. De uitslagen daarvan zijn bekend op 2 juli.

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren werd een recordaantal van 372.000 klachten ingediend. Leerlingen klaagden vooral over te moeilijke examens en over geluidsoverlast in de examenzaal. Volgens een woordvoerder van het LAKS ging dit jaar opvallend vaak een brandalarm af.