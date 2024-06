Grootschalige raketaanval van Hezbollah op Israël na dood commandant

Hezbollah bevestigt dat het vanochtend een grootschalige aanval heeft uitgevoerd op militaire locaties in het noorden van Israël. De militante Libanese beweging zegt dat het gaat het om een vergeldingsactie voor de dood van de hoge Hezbollah-commandant Taleb Abdullah, die gisteravond omkwam bij een Israëlische luchtaanval op het zuiden van Libanon.

Volgens het Israëlische leger zijn er vanochtend zo'n 160 raketten afgevuurd. Hezbollah zou eerst 90 en later nog eens 70 raketten vanuit Libanon op Israël hebben afgevuurd, zegt het leger.

De meeste raketten zouden zijn onderschept of geland in open gebied. Er is volgens het leger wel een fabriek in het Noord-Israëlische dorp Sasa geraakt en er zijn meldingen van bosbranden. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Als reactie op de grootschalige aanval van Hezbollah zegt het Israëlische leger luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op de plekken waar de raketten vandaan kwamen.

Hoge Hezbollah-commandant

De aanval van de Libanese militante beweging volgt op de dood van de hoge Hezbollah-commandant Taleb Abdullah, die gisteravond omkwam bij een Israëlische luchtaanval op het zuiden van Libanon. Bij de aanval op de plaats Jwaya kwamen nog drie andere militanten om.

Volgens veiligheidsbronnen van persbureau Reuters is Abdullah de hoogste Hezbollah-commandant die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Abdullah was de Hezbollah-commandant voor de centrale regio van het grensgebied tussen Israël en Libanon, aldus Reuters. Hier liggen enkele plaatsen die de afgelopen acht maanden het zwaarst getroffen zijn door de vuurgevechten tussen Israël en Hezbollah.

Hezbollah is een politieke en militante beweging die wapens ontvangt van Iran en Hamas steunt. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn de spanningen in het grensgebied tussen Israël en Libanon flink opgelopen, met regelmatig beschietingen over en weer.

Sindsdien zijn meer dan 400 mensen gedood in Libanon, de meesten van hen Hezbollah-leden, maar ook 70 burgers en niet-militanten, meldt persbureau AP. Aan Israëlische kant zijn ten minste 15 militairen en 10 burgers gedood.

Vredesvoorstel

De aanval komt op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken in Qatar is om te spreken over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Daarbij staat het vredesvoorstel dat president Biden eind vorige maand presenteerde als oplossing voor de oorlog in de Gazastrook centraal.

De VS bestudeert op dit moment de reactie van Hamas op het voorstel. Wat er precies in de reactie van Hamas staat, is niet bekend.