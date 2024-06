Verdeling kabinetsposten nu officieel: drie nieuwe ministeries

In totaal telt het kabinet-Schoof 29 bewindslieden. Dat zijn er net zoveel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. In het nieuwe kabinet is nog maar één "minister zonder portefeuille", in Haags jargon "minister voor" in plaats van "minister van". Dat betekent dat alleen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp niet de politieke leiding over een departement heeft.

Drie nieuwe ministeries betekent overigens niet dat er ook drie nieuwe gebouwen met honderden nieuwe ambtenaren komen. Het kan ook zijn dat de budgetten worden afgesplitst en dat er zal worden gewerkt in bestaande ministeries. Hoe de partijen dit willen gaan aanpakken, is nog niet bekend.

Formateur Van Zwol en kandidaat-premier Schoof gaan de komende dagen gesprekken voeren met alle kandidaten. Van Zwol ontving Schoof vanochtend als eerste. Die zei na afloop dat zijn "sollicitatie goed ging en dat het belangrijk is dat we nu echt vooruit kunnen". De volgende gesprekken zijn waarschijnlijk vrijdag.

Schoof: ik heb er veel zin in

Volgens Schoof staat er een groep gemotiveerde mensen klaar om aan de slag te gaan. Hij hoopt dat er ook snel hoorzittingen kunnen komen. Voor het eerst hoort de Kamer alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen. Schoof hoeft zelf niet naar die zitting.

"Op naar een nieuw kabinet", zei de kandidaat-premier. "Nederland heeft na de verkiezingen eigenlijk gezegd: 'stop een beetje met het Haagse gedoe en ga nu aan het werk.' Die fase kunnen we nu ingaan en daar heb ik veel zin in."

Na zijn onderhoud met Van Zwol had Schoof een kennismakingsgesprek met Tweede Kamervoorzitter Bosma.