Ali B over beschuldigingen: 'Nooit signaal dat iets gebeurde tegen iemands zin'

"Ik heb nooit een signaal gekregen, achteraf ook niet, dat er iets is gebeurd tegen de zin van iemand." Dat zegt Ali B vanochtend aan het begin van de rechtszaak tegen hem. De 42-jarige rapper wordt verdacht van twee aanrandingen en twee verkrachtingen van drie vrouwen.

Zangeres Ellen ten Damme deed een melding van een verkrachting in 2014 en Jill Helena, oud-kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Zij komt ook aan het woord tijdens de rechtszaak. Een derde vrouw deed aangifte van een aanranding en verkrachting in Heiloo, ook in 2018.

Een menigte journalisten wacht Ali B vanochtend op bij de rechtbank in Haarlem. De rapper, gekleed in groene jas, wit shirt en met zijn haar in een staart, laat weten dat hij op alle vragen antwoord zal geven.

Geliefde artiest

De zitting in de rechtbank in Haarlem begint met tumult: de politie grijpt in als een man op de publieke tribune heftig begint te schelden. Hij gaat daarmee door, ook nadat de rechter hem meerdere keren heeft gevraagd om stil te zijn. De politie leidt hem de rechtbank uit.