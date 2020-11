Voetbaldier Wenger prijst VAR: 'Aantal juiste beslissingen is toegenomen'

Zijn naam zoemde in augustus nog rond als opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "Dat stond inderdaad in de kranten. Maar ik heb niks gevraagd en geen contact met de Nederlandse voetbalbond gehad", aldus Wenger.

Dan rijst meteen de vraag: zien we het Arsenal-icoon ooit nog terug als voetbaltrainer? "Het is niet onmogelijk", laat hij voor clubs voldoende ruimte open om een poging bij hem te wagen.

In gesprek met de NOS spreekt hij uitgebreid over het Nederlandse voetbal, oud-pupillen Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Giovanni van Bronckhorst. En hij laat weten: "Ik ben nooit benaderd om bondscoach van Nederland te worden."

Over de VAR daarentegen kan de in Straatsburg geboren Wenger veel meer vertellen. Hij is een groot voorstander van de videoscheidsrechter en reageert op de kritiek, voornamelijk vanuit Engeland, die er is op het hulpmiddel.

"De hamvraag is volgens mij, en ik zit m'n hele leven al in het voetbal: neemt het aantal juiste beslissingen met de VAR toe of niet?", vertelt Wenger.

"In Engeland staat men kritisch tegenover het gebruik van de VAR, maar volgens de statistieken van de PGMOL (de Engelse bond voor scheidsrechters, red.) is het aantal juiste beslissingen toegenomen van 84 naar 95 procent. Dat is dus een toename van 11 procent, maar dit staat wel voor 10.000 beslissingen. Dus dat is een aanzienlijk aantal."