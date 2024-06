Radboudumc: AI spoort prostaatkanker vaker op en slaat minder vals alarm

Kunstmatige intelligentie (AI) spoort prostaatkanker vaker op dan radiologen en slaat bovendien minder vaak vals alarm. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie onder leiding van het Radboudumc in Nijmegen. De studie is gepubliceerd in het vakblad The Lancet Oncology.

Met het gebruik van AI zou in de toekomst minder vaak een biopt nodig zijn, waarbij een stukje weefsel uit de prostaat wordt genomen. Henkjan Huisman, hoogleraar Artificial Intelligence in medische beelden aan het Radboudumc, noemt de prestaties van de AI-tool een bijzondere ontwikkeling.

"Het is niet zomaar een tool. Het is iets wat een stuk van jouw hersenen nadoet en dat kunnen we steeds beter. Als we maar genoeg data verzamelen, kunnen we AI ontwikkelen die beter is dan de mens. Die dan even wat eerder kanker kan vinden of juist zegt 'dat is geen kanker'", legt Huisman uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Betrouwbare score

AI hoeft niet per definitie iets slechts te zijn, wil de hoogleraar benadrukken. "We hebben een heel betrouwbare score ontwikkeld. Het is voor het eerst dat AI dit zo goed kan doen." Zo blijkt uit de studie dat AI bijna zeven procent meer significante kankers opspoort dan de radioloog. Ook wijst AI vijftig procent minder vaak een verdachte plek aan, waarvan later blijkt dat het geen kanker is.

"We zien dat de computer minder twijfelt", schrijft promovendus Anindo Saha. "Het algoritme kan beter aangeven of de diagnose zeker is of niet. Dat bespaart biopten, omdat artsen bij twijfel toch vaak een biopt nemen."

Ook bij borstkanker

Niet alleen wordt AI gebruikt bij het opsporen van prostaatkanker, ook bij borstkanker is deze ontwikkeling in gang gezet. Huisman: "In Zweden en Denemarken vinden we daar al net iets meer kankers." Dat opsporen leidt tot betere behandeling en efficiëntere zorg, zegt de hoogleraar.

Patiënten moeten nog wel even geduld hebben, want de AI-tool draait nog niet in een kliniek of ziekenhuis en volgens Huisman gaat dat nog wel een paar jaar duren.