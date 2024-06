Vergeten olympische sport: hinderniszwemmers ploeteren in 1900 over boten in de Seine

In Eindhoven loodst de speaker het publiek enthousiast door de race. Bij iedere tussentijd schroeft hij het volume wat op, de opwinding is hoorbaar in zijn stem. Scheidsrechter Bob Dekkers houdt de deelnemers vanaf de badrand nauwlettend in de gaten. "Ze moeten vóór iedere hindernis een keer boven water komen. En ze mogen niet over de hindernis heen zwemmen. Dat is waar ik op let."



Dekkers weet dat het hinderniszwemmen anno 2024 aan veel regels is gebonden. "Er is geprobeerd om de sport objectief te maken. De afmetingen van de hindernissen zijn tot op de centimeter precies bepaald. Het is steeds strikter geworden, om bijvoorbeeld ook wereldrecords mogelijk te maken."

Elke keer opnieuw aanzetten

De deelnemers bij het hinderniszwemmen zijn gefocust op snelle tijden, zoals ook een reguliere 200 meter-zwemmer dat doet. De obstakels in het water vragen echter wel om specifieke training. "Iedereen weet hoeveel slagen hij moet maken, voordat hij naar beneden gaat", legt Nico Laumen uit. Hij was 17 jaar lang actief als bondscoach.



"En iedereen heeft ook een eigen methode om onder het hekje door te gaan. De hoek kan per zwemmer anders zijn. Sommigen maken in een ondiep bad ook gebruik van de bodem om af te zetten." De steeds weer terugkerende duik maakt de 200 meter extra zwaar. "Het is eigenlijk een soort interval. Je moet steeds weer vanuit stilstand opnieuw aanzetten."