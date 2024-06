'Netanyahu wil de zomer door en voelt niets voor verkiezingen'

Het vertrek van de ministers Gantz en Eisenkot uit het Israëlische oorlogskabinet komt volgens sommige deskundigen maanden te laat. Een wapenstilstand in Gaza is daardoor verder weg dan ooit en premier Netanyahu kan daardoor nieuwe verkiezingen voorlopig uitstellen.

"Gantz is geen fan van het nemen van moeilijke, snelle besluiten. Daarom besloot hij te wachten", schreef columnist Amos Harel in de Israëlische krant Haaretz. "Is er iemand die Israël probeert te redden van Netanyahu, eindeloze oorlog en isolatie?", vraagt politiek analist Dahlia Scheindlin zich af in dezelfde krant.

En ook Yossi Mekelberg, onderzoeker bij de denktank Chatham House en gespecialiseerd in Israëlische politiek, sluit zich daarbij aan. "Het oorlogskabinet had in december al moeten opstappen, toen duidelijk werd dat Netanyahu alle deals blokkeert en zijn eigen politieke carrière het belangrijkste vindt", zegt hij tegen de NOS.

De premier wordt er al langer van beschuldigd dat hij de oorlog, en daarmee ook zijn ambtstermijn, zou rekken om onder vervolging voor corruptie uit te komen. Als premier kan hij niet worden vervolgd.

Matigende invloed

Benny Gantz was minister zonder portefeuille en zat in het oorlogskabinet dat werd opgericht na de terreuraanslagen op 7 oktober. Hij is de leider van de oppositiepartij Nationale Eenheid en wordt gezien als een relatief gematigde politicus, in tegenstelling tot de extreemrechtse partijen in de coalitie van premier Netanyahu.

Na de reddingsoperatie afgelopen zaterdag, waarbij het Israëlische leger vier gijzelaars bevrijdde, kondigde Gantz op zondag zijn vertrek uit het oorlogskabinet aan. Dat was door de gebeurtenissen een dag later dan gepland.

Een paar weken geleden had Gantz een ultimatum gesteld: de premier moest met een duidelijk plan komen voor Gaza na de oorlog. Dat kwam er niet. Op zijn persconferentie zei Gantz dat Netanyahu een "echte overwinning op Hamas" in de weg zit. Ook riep hij op tot nieuwe verkiezingen.