Volwassene besmet met mazelen in de Achterhoek

In de Achterhoek is een nieuwe besmetting met mazelen vastgesteld. Volgens de GGD gaat het om iemand uit de gemeente Oude IJsselstreek, op de grens met Duitsland. Zij of hij is meerderjarig.

De GGD heeft de familie van de besmette vrouw of man gevraagd om alles te doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, meldt Omroep Gelderland. Hoewel mazelen meestal mild verloopt, is er geen behandeling. Mogelijke complicaties zijn oorontsteking en longontsteking. In Nederland sterft ongeveer 1 op de 10.000 mensen die mazelen krijgt.

Dit voorjaar werden er meer dan zestig gevallen van mazelen gemeld onder arbeidsmigranten in Limburg. Ook in de regio Eindhoven werden mensen ziek van de mazelen.

Situatie niet acuut

Naar aanleiding van de uitbraken stelde het RIVM eind maart voor het eerst sinds corona weer een Outbreak Management Team (OMT) samen. Dat OMT benadrukte toen dat de situatie niet acuut was, maar adviseerde de minister van Volksgezondheid en de GGD's wel om aanvullende maatregelen te nemen. Zo zou het makkelijker moeten worden om vaccinaties in te halen als kinderen die nog niet hebben gehad. Ook bepleit het OMT de inkoop van extra vaccins.

Verder kunnen kinderen die contact hebben gehad met iemand met mazelen volgens het OMT een injectie met antistoffen of een vaccinatie krijgen. Daarnaast blijft de regel dat broertjes en zusjes van kinderen met mazelen tijdens de incubatietijd niet naar het kinderdagverblijf mogen.

Uitbraak in 2013

Sinds we in Nederland tegen mazelen vaccineren, steekt de ziekte eens in de tien à vijftien jaar de kop op. Tijdens zo'n uitbraak bouwen ongevaccineerde mensen immuniteit op en daarna groeit het aantal vatbare mensen weer, aldus een woordvoerder van het RIVM toen. Als de onbeschermde groep groot genoeg is en genoeg contact heeft, slaat het virus weer toe. De laatste grote uitbraak was in 2013.

Het OMT kan lastig voorspellen hoe de situatie zich bij een landelijke uitbraak zal ontwikkelen. "Voorheen zagen we het virus vooral in gemeenten waar mensen vanwege geloofsovertuigingen het vaccin overslaan. Nu zien we ook in steden een lagere vaccinatiegraad en het effect daarvan is lastig te voorspellen", zegt een woordvoerder.