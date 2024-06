Pleegzorg gaat gebukt onder Vlaardingse zaak: 'Geraakt in het hart'

De zaak van het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen heeft ook de wereld van de pleegzorg opgeschud. Het 10-jarige meisje dat waarschijnlijk door haar pleegouders ernstig werd mishandeld, verliet gisteren na drie weken het ziekenhuis. Ze gaat in een medisch centrum revalideren. Veel medewerkers in de pleegzorg zijn geschokt door haar verhaal en moeten bijkomen van wat er is gebeurd.

"Je merkt het in de hele sector", zegt Nicolien van den Berg van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. "De mensen hebben een pleegzorghart en daar zijn ze in geraakt. Dat is voor pleegouders, pleegkinderen en medewerkers zo."

Pleegmoeder Patty Zoet erkent dat. "Je hebt de beste bedoelingen voor een kind. Het kost veel tijd en aandacht om iemand op een goede manier op te nemen in het gezin. Soms is het echt heel lastig, maar het gaat ook vaak goed. Zo'n heftige gebeurtenis overschaduwt dat."

Schade aan het imago

Sinds het nieuws uit Vlaardingen worden sommige pleegouders negatiever benaderd, ziet Hans Zijlstra, voorzitter van de adviesorganisatie Pleegwijzer. "Het zijn wéér de pleegouders, denken sommige mensen. Vanwege de toeslagenaffaire zijn sommige uithuisgeplaatste kinderen onterecht in een pleeggezin terechtgekomen. Het incident in Vlaardingen benadrukt, in de ogen van buitenstaanders, dat alle pleegouders schuldig zijn, maar dat is natuurlijk onzin."

"Ik merk het aan de opmerkingen die ik krijg", vervolgt pleegmoeder Zoet. "Sinds het incident komen mensen met verwijten, verpakt in een vraag. Zo vroeg vorige week iemand: zo'n screening van een pleeggezin, hoe vaak moeten jullie dat eigenlijk doen?"

"Ik hoor ook negatieve reacties voorbijkomen", zegt Juriaan Vrind, pleegvader van een ander gezin. "Maar in m'n directe omgeving krijg ik juist steun. Mensen zien nu hoe belangrijk en moeilijk het is om een kind in de familie op te nemen."

Meer animo

Dat merken ze ook bij pleegzorgorganisaties. Uit een inventarisatie komt dat meer mensen behoefte hebben aan informatie om pleegouder te worden. Hoe groot die toename is, is niet bekend.