Wekdienst 12/6: Uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries • Uitslag eindexamens

Goedemorgen! Vandaag doet de rechtbank Amsterdam uitspraak in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Ook krijgen bijna 200.000 eindexamenkandidaten op middelbare scholen te horen of ze geslaagd zijn.

Eerst het weer: Zo nu en dan schijnt de zon, maar er kan ook weer een bui vallen. Vanmiddag is het in het westen zo goed als droog en het wordt een frisse dag met temperaturen tussen de 14 en 16 graden.