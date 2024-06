Hoe word je Europees kampioen? ‘De sfeer komt altijd op de eerste plaats’

Sari van Veenendaal, keepster van de Nederlandse voetbalvrouwen toen die in 2017 Europees kampioen werden, vertelt over haar ervaringen. "Op het EK hadden we een sfeer gecreëerd, waarin iedereen alles deed voor het team. Heel vaak hoor je 'we zaten in een flow'. Dat is iets ongrijpbaars, maar wij hadden het toen wel. Het was alsof er een soort magie vrijkwam. Dat groepsgevoel is goud."

'Niet de beste'

"Wij waren op dat moment niet de beste van Europa, kampioen worden leek niet realistisch", zegt Van Veenendaal. "Ons grote doel was het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Toch wilde bondscoach Sarina Wiegman dat we intern tegen elkaar uitspraken dat we voor de titel gingen. Om dat te bereiken, moet je er met elkaar in geloven en daarnaar handelen."

Sfeer is belangrijk, maar volgens De Haan valt en staat alles met goede spelers. "Een aantal dingen moet je gewoon heel goed met elkaar willen doen. En daar is kwaliteit voor nodig. Mentale en voetbalkwaliteiten. Wie past bij wie? Dat is de kunst van het coachen."