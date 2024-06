Nieuwe snelheidsduivel meldt zich in Wolfsburg: Maatsen volgende troef van Oranje

De 22-jarige Maatsen, die eerst nog afviel, kende aan de linkerkant van Borussia Dortmund een uitmuntend halfjaar, dat eindigde met de verloren Champions League-finale. Hij is snel, start veelal vanuit de positie van linksachter, maar kan ook prima uit de voeten op het middenveld.

Ook routinier Blind, die in het verleden op die positie sterke wedstrijden heeft gespeeld bij Ajax, kan voetballen op de positie van de weggevallen De Jong. En in de oefenduels maakten Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Veerman een prima indruk op het middenveld.

Waarom zou je dan nog een middenvelder erbij halen, van wie Koeman op dit moment kwalitatief niet helemaal overtuigd is, die al even vakantie viert, nog niet wedstrijdfit is én die waarschijnlijk amper minuten krijgt op een EK? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Het volgende wapen

Maatsen is met zijn energie en snelheid het volgende wapen van Koeman, wiens arsenaal momenteel al aardig uitgebreid is. Waar hij bij een voorsprong tegen IJsland nog even de raketten Donyell Malen en Frimpong inbracht, is mede-raket Maatsen vanaf nu een extra optie.

"Als we voor komen en we zakken iets in, dan hebben we wapens met de jongens die invallen en waarmee we de ruimtes nog beter kunnen bespelen", aldus Koeman. "Frankrijk heeft nooit anders gedaan en is er wereldkampioen mee geworden."