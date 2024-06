Parkeerplaats of park? Steden worstelen met de aanleg van meer groen

Utrecht wil voor ieder huishouden minimaal 75 vierkante meter openbaar groen, zoals een park, planten en bomen. Maar in plaats van een toename zien onderzoekers juist een afname: van 68 vierkante meter naar 65,5 vierkante meter groen per huishouden.

"In de afgelopen zeven jaar nam het aantal huishoudens in Utrecht toe met ongeveer 7 procent", zegt Nanda 't Lam van de Rekenkamer. "Het groenoppervlak nam in die periode maar 2,5 procent toe. Dus per saldo kregen mensen minder groen in hun omgeving."

Wethouder Linda Voortman erkent dat de aanleg van parken en bomen de groei van de stad niet kan bijbenen. Voor de gemeente blijft het een dilemma. "Inwoners zijn vóór meer groen. Maar op het moment dat je zegt: het gaat wel ten koste van die parkeerplaats, krijg je een moeilijk gesprek met sommige mensen."

Goed voor je gezondheid

Groen heeft veel voordelen, weet 't Lam, die ook milieuwetenschapper is. "Er komen meer warme en droge zomers. Stenen vervangen door groen helpt om de stad koeler te maken en om water vast te houden. Daarmee bereik je dus ook gezondheidswinst."

Het patroon is voor veel steden hetzelfde, zegt landschapsarchitect John Boon van ingenieursbureau Arcadis: te weinig geld, gemeentelijke afdelingen die niet goed samenwerken. Ook kunnen belangen botsen, waarbij de ene afdeling in moet zetten op meer woningbouw terwijl een ander deel van de ambtenaren zich vooral bezighoudt met meer natuur.

Ook de volksaard zit niet mee. "We willen in Nederland grondgebonden woningen met allemaal een eigen tuin. Maar wil je echt groene steden bouwen, dan moeten we de lucht in. Dat hoeft geen toren te zijn van twintig etages, maar van vijf bijvoorbeeld met een groene binnentuin."