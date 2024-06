Onderzoek: geen noemenswaardige gezondheidsrisico's bij korte ruimtereis

"We hebben gelukkig niets zorgelijks gezien", zei hoogleraar Chris Mason, een van de onderzoeksleiders en verbonden aan het New Yorkse onderzoeksinstituut Weill Cornell Medicine. "Dat is goed nieuws voor andere burgers die van plan zijn om te gaan leven en werken in de ruimte", aldus Mason tegen persbureau Reuters.

Ruimtevaartorganisaties als NASA doen al decennia onderzoek naar de effecten van het verblijven in de ruimte op de gezondheid van astronauten, die geregeld maanden in de ruimte verblijven. Er is alleen nog nauwelijks zicht op de effecten van een ruimtereis op het lijf van iemand die hier niet grondig op is voorbereid.

Wat de wetenschappers verder opviel in hun studie was dat de lichamen van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek na terugkomst op aarde sneller weer 'normaal' waren dan die van de mannen.

Onderzoeker Mason gist dat dit misschien te maken heeft met de vele effecten van een zwangerschap op het vrouwenlichaam, waardoor het mogelijk beter is uitgerust om met dergelijke veranderingen om te gaan.

Hij benadrukt daar wel bij dat er meer onderzoek voor nodig is om hier harde conclusies over te kunnen trekken, omdat het onderzoek slechts vier personen betreft.