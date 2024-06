Wat moet er nog gebeuren voor het kabinet-Schoof op het bordes staat?

Informateur Van Zwol begint vandaag aan het volgende hoofdstuk van zijn werk: de officiële een-op-een-gesprekken met kandidaat-bewindslieden, waarvan dinsdag al veel namen uitlekten. Zijn eerste gesprek is met kandidaat-premier Dick Schoof. Die zit al ruim twee weken aan de formatietafel, maar doet formeel eigenlijk nog niet echt mee.

Als dit gesprek met Van Zwol goed verloopt (en dat is wel de verwachting) is Schoof officieel kandidaat-minister-president. Dan zijn namelijk alle relevante onderwerpen voor een nieuwe bewindspersoon nauwgezet doorgepraat, uiteenlopend van betaalde en onbetaalde nevenfuncties tot zakelijke en financiële belangen en de gezondheid. De formateur moet bijvoorbeeld waarschuwen voor de fysiek zware baan die zijn gesprekspartner te wachten staat.

Verleden

Dat is nog niet alles. Aan het eind van het een-op-een-gesprek dient de formateur nog een belangrijke vraag te stellen, zo schrijven de regels voor. Moet de formateur nog iets "uit het heden of verleden" weten wat de kandidaat zelf of het kabinet "in een moeilijke situatie" kan brengen? In het verleden is een bewindspersoon wel eens in de politieke problemen gekomen, omdat niet alles van vroeger was opgebiecht.

Om moeilijkheden door te haastig aangenomen bewindslieden te voorkomen, wordt ook zijn of haar doopceel gelicht. Er is gekeken naar justitiële antecedenten, de AIVD heeft dossiers doorgespit en ook de Belastingdienst heeft onderzoek gedaan.

Bezig

Het is duidelijk dat Van Zwol met deze gesprekken wel even bezig is. Ieder gesprek zal zeker een uur duren, zo niet langer, en de start ervan is vrijdag gepland. Nu zijn er zo'n 28 kandidaten voor het nieuwe kabinet, dus er wordt gerekend dat de informateur hier zeker tot woensdag mee bezig is.

Daarna zit de belangrijkste taak voor van Zwol er eigenlijk op. De door hemzelf gestelde deadline van woensdag 26 juni heeft hij dan gehaald, maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook de dag van de beëdiging bij de koning zal zijn.