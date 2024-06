Softwarebedrijf Afas geeft werknemers voortaan elke vrijdag betaald vrij

Softwareleverancier Afas sluit vanaf volgend jaar elke vrijdag de deur van het het hoofdkantoor in Leusden. Het personeel hoeft op die dag niet meer te werken, maar krijgt wel doorbetaald.

Die vrijdag wordt door het bedrijf nu omgedoopt tot een 'ontwikkeldag', waarop werknemers bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk of iets voor zichzelf kunnen doen. Die dag mogen er ook geen e-mails worden verstuurd.

Afas hoopt dat werknemers de dag goed besteden. "De hele dag netflixen, of alsnog hard aan het werk gaan bij bijvoorbeeld een ander bedrijf heeft niet onze voorkeur", schrijft het bedrijf aan het personeel. "Maar we gaan niet controleren wat je doet."

Personeel dat tot nu toe vier dagen werkte, gaat er flink op vooruit: ook zij krijgen vanaf volgend jaar vijf dagen uitbetaald.

Van 60.000 naar 450.000 euro per medewerker

Volgens Afas is de vierdaagse werkweek mogelijk doordat de productiviteit van medewerkers in 25 jaar enorm is gestegen: van 60.000 euro per medewerker per jaar toen Afas net bestond, naar 450.000 euro in 2023. Dat is volgens het bedrijf onder meer gelukt door automatisering en kunstmatige intelligentie toe te passen.

De verwachting is dat het personeel die lijn de komende tijd doorzet. Het is dus niet de bedoeling dat op de andere dagen langer wordt doorgewerkt om de vrijdag te compenseren. Ook zegt Afas niet van plan te zijn de targets te verhogen, of extra personeel aan te nemen.

Het bedrijf benadrukt verder dat het op vrijdag nog wel gewoon bereikbaar is voor klanten. Werknemers die dan moeten werken, krijgen hun 'ontwikkeldag' op woensdag.

Officiële thuiswerkdag bij de Volksbank

Ook bij de Volksbank kan het personeel niet meer op vrijdag op het hoofdkantoor in Utrecht werken. De bank houdt sinds vorige week dan de deuren dicht voor medewerkers, voor hen wordt de vrijdag een officiële thuiswerkdag.

"De bezetting was op vrijdagen zo laag dat dit is besloten", zegt een woordvoerder. "Zo kunnen we ook de kosten terugdringen en bijvoorbeeld energieverspilling tegengaan."