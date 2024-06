Galavoorstelling Marokko in WK-kwalificatie: 6-0 tegen Congo-Brazzaville

Marokko domineert het begin

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de verhoudingen duidelijk: Marokko was de leidende partij, Congo-Brazzaville de lijdende. In de achtste minuut brak Azzedine Ounahi door, de verdediging liet hem begaan. Hij krulde de bal fraai in de verre hoek en tekende voor de 1-0.

De mannen uit Congo-Brazzaville waren daarna nog altijd niet scherp. Ziyech nam in de zestiende minuut een vrije trap, die niet goed werd uitverdedigd. In de kluts kwam de bal voor de voeten van centrale verdediger Chadi Riad, die de bal simpel binnentikte.

Nog geen vijf minuten later was de 3-0 ook al gemaakt: een goede assist van Achraf Akimi werd mooi in de korte hoek binnengeschoten door spits Ayoub El Kaabi. Even liet de winnende ploeg daarna het gas los, maar Congo-Brazzaville kwam niet terug in de wedstrijd.