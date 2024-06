Portugal en Oekraïne sluiten voorbereiding op EK voetbal af met winst

Portugal heeft de voorbereiding op het EK voetbal in Duitsland afgesloten met een 3-0 overwinning op Ierland. Barcelona-aanvaller João Félix zorgde in de achttiende minuut voor het eerste doelpunt, Cristiano Ronaldo (Al Nassr) tekende na rust voor de 2-0 en 3-0.

Een week geleden won Portugal in de eerste wedstrijd van de oefencampagne met 4-2 van Finland. Afgelopen zaterdag verloor de Europees kampioen van 2016 voor eigen publiek met 2-1 van Kroatië.

Portugal zit in groep F met Turkije, Georgië en Tsjechië. De eerste tegenstander van de Portugezen op het EK is komende dinsdag om 21.00 uur Tsjechië met Dortmund als speelstad.

Eerste oefenwinst Oekraïne

Oekraïne tankte in de aanloop naar het EK wat zelfvertrouwen door de laatste wedstrijd in de voorbereiding met 4-0 uit bij Moldavië te winnen. Eerder werd met 0-0 gelijkgespeeld bij Duitsland en met 3-1 verloren in Polen.