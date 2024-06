Van Es stunt met EK-zilver op 10.000 meter: 'Dit is erg onrealistisch'

Amels snel klaar bij hoogspringen

Bij het hoogspringen had Douwe Amels, die zich nog moet kwalificeren voor de Olympische Spelen, veel meer van zichzelf willen zien dan die ene geslaagde sprong over 2,17 meter. Bij 2,22 ging het drie keer mis. "Doorgaans is de finale makkelijker dan het kwalificeren. Hoogspringen is lastig. Het gaat om constant zijn in de springen. Je moet het keer op keer doen: 2,17, 2,22, 2,26. Jammer dat ik maar één keer over de lat spring."

Tasa Jiya stond in de finale van de 200 meter. "Ik wilde een medaille halen en dat heb ik niet gedaan. Ik mag tevreden zijn, maar ben dat nog niet. Ik had een best aardige start, maar in de bocht ging ik nadenken. Dat heeft me genekt", zei ze na haar vijfde plaats in 22,90. De Europese titel ging naar de Zwitserse favoriete Mujinga Kambundj, die haar titel prolongeerde in 22,49 seconden.

Prachtig debuut

Tienkamper Jeff Tesselaar kende een prachtig debuut op een titeltoernooi bij de senioren. De 21-jarige Noord-Hollander eindigde met een persoonlijk record van 8.79 punten als twaalfde, nadat hij de tienkamp had afgesloten met een zege op de 1.500 meter.

"Jammer dat polsstok zo ontzettend tegenviel. Dat heeft me bakken met punten gekost", keek hij terug op de slotdag van de meerkamp. De Est Johannes Erm werd Europees kampioen met 8.764 punten, de beste jaarprestatie in de tienkamp tot nu toe.