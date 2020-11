Weer illegale feesten beëindigd • Geen lokale besmettingen in Australië

In Duitsland zijn in24 uur 14.177 nieuwe coronabesmettingen geteld, meldt het Robert Koch Instituut. Gisteren werden er nog 19.059 nieuwe gevallen gemeld, dat was een nieuw record. Dat het aantal nu weer lager is wil niet zoveel zeggen, waarschuwt Tageschau.de. De ervaring leert dat het aantal gemelde gevallen op zondag en maandag lager is, onder meer doordat er in het weekend minder tests worden uitgevoerd. Bovendien geven niet alle gezondheidsautoriteiten in het weekend hun gegevens door aan het RKI.

Door het toenemend aantal gevallen hebben de regering in Berlijn en de Duitse deelstaten vorige week besloten om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus opnieuw aan te scherpen. Morgen treedt de nieuwe regelgeving in werking. Horeca, bioscopen, theaters en sportscholen moeten dicht. Supermarkten en winkels mogen nog wel openblijven, maar moeten de hygiënevoorschriften volgen en zorgen voor voldoende afstand tussen de klanten. Ook mogen Duitsers nog maar met maximaal twee huishoudens samenkomen, zowel in publieke ruimtes als privé.