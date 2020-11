Mogelijk met maximaal twee mensen buiten • Duizenden bij afscheid bisschop in Montenegro

De politie heeft zaterdagmiddag en in de nacht van zaterdag op zondag meer dan 350 boetes uitgedeeld bij het beëindigen van illegale feesten. Verspreid over Nederland waren op de Halloweenavond meer dan tien feesten waar de politie bekeuringen uitdeelde. De feesten zijn in strijd met de coronamaatregelen en noodverordeningen.

Persbureau ANP heeft alle politieberichten van zondag verzameld en hieruit blijkt dat de politie de handen vol had aan de feesten. De meeste boetes zijn uitgedeeld in een bos bij Geulle in de Limburgse gemeente Meerssen. Daar werden ongeveer honderd feestvierders bekeurd en beëindigde de ME het feest.

Andere grote feesten waren in de omgeving van Amsterdam. Daar deelde de politie bijna vijftig boetes uit aan bezoekers van een feest in een bedrijfspand en beëindigden agenten een feest met zestig bezoekers in een woning op de Zuidas. Op een vakantiepark bij Halfweg bleken zestig mensen Halloween te vieren, en ook in Hoofddorp bekeurde de politie zaterdagavond vijftig feestgangers in een bedrijfspand.

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes verlaagd van 395 euro naar 95 euro.