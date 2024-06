Oppermachtige Bol prolongeert Europese titel 400 meter horden, Peeters pakt brons

Dat Bol in Europa op eenzame hoogte staat op de 400 meter horden is niets nieuws. Dat is al jaren zo. Van de atletes die dinsdagavond de Nederlandse vergezelden in de finale was landgenote Cathelijn Peeters dit seizoen de atlete in Europa die haar qua tijd het dichtst benaderde dit seizoen.

Bol liep in de aanloop naar de Europese titelstrijd welgeteld één race op de 400 meter horden. Ruim een week geleden was ze de sterkste in Stockholm met een voor haar matige tijd: 53,07. De beste tijd van Peeters van dit jaar staat op 54,31.

Koningin van EK

Kijkend naar de tegenstand had Bol niet veel te zoeken in Rome. Twee jaar geleden was ze de koningin van de EK met drie gouden medailles. Dat was in Stadio Olimpico ook mogelijk geweest als de gemengde estafette op de 4x400 meter op de openingsdag niet opzichtig had gefaald.

Startloper Liemarvin Bonevacia en Lieke Klaver, beiden maandagavond goed voor brons op de 400 meter, begonnen de EK met een moeizaam rondje in de strijd om de medailles. Bol moest daarna als slotloopster zo veel terrein goedmaken, dat dat zelfs voor haar een onmogelijke opgave bleek. Bol kwam nog wel dichtbij, maar meer dan brons zat er niet in. Bol zat er niet mee, hoewel ze wel toegaf dat ze niet voor brons was gekomen.