Kamer wil verbod op wegwerpvapes, maar nieuwe coalitie verdeeld

De Tweede Kamer wil dat wegwerpvapes worden verboden. Een meerderheid schaart zich achter een motie van CDA en NSC waarin wordt opgeroepen om het voorbeeld van België te volgen. Het is echter de vraag of het zover komt: de aankomende coalitie is verdeeld over de e-sigaret.

Vapes bevatten niet alleen nicotine, maar ook meerdere andere giftige stoffen. Onlangs toonde Amerikaans onderzoek aan dat bij het gebruik bovendien metalen vrijkomen die de hersenen en andere organen kunnen aantasten.

Vooral onder jongeren groeit de populariteit van de e-sigaret. Het aantal jongeren dat vapet is de afgelopen verviervoudigd, meldden het RIVM en de gezamenlijke GGD's eind vorige maand. Bijna een op de tien tweede- en vierdeklassers vapet wekelijks.

PVV en VVD zijn tegen

De motie past in een rij recente maatregelen om het gebruik van de e-sigaret verder aan banden te leggen. Zo maakte het demissionaire kabinet vorige week het plan bekend om vapes vanaf volgend jaar alleen nog in 'neutrale verpakkingen' te verkopen.

De motie voor een verbod kreeg brede steun, onder meer van NSC's aanstaande coalitiegenoot BBB. Maar onder meer de PVV en de VVD stemden tegen, waardoor onduidelijk is wat het nieuwe kabinet met de motie gaat doen.

'Enorme stap voorwaarts'

Tabaksexpert Esther Croes van het Trimbos-instituut noemt een verbod een enorme stap voorwaarts om de jeugd te beschermen. "Als je al op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan nicotine, raak je er heel snel aan verslaafd", zegt ze. "En nicotine is heel ongezond, dat verstoort bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen. Daar kun je de rest van je leven last van blijven houden."

Volgens Croes helpt een verbod omdat wetenschappelijk is bewezen dat grenzen stellen werkt. "De meeste pubers willen zich houden aan de regels", zegt ze. "Voor ouders is een verbod bovendien een steun in de rug. Zij willen niet dat hun kind iets doet wat niet mag."

De onderzoeker roept het aankomende kabinet dan ook op om de motie van de Tweede Kamer niet naast zich neer te leggen. "Zo'n verbod is nodig om de jeugd te beschermen. Daar kan niemand toch op tegen zijn?"