Groen licht voor uitbreiding ASML in Eindhoven

De komst van een nieuwe campus van chipmachinemaker ASML is een flinke stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Eindhoven heeft vanavond zoals verwacht ingestemd met een voorstel van het college van B&W. ASML krijgt toestemming om op een groot stuk grond naast het vliegveld een complex te bouwen.

Het gaat om 50 hectare die ASML tot z'n beschikking krijgt. Het bedrijf heeft nu in Nederland zo'n 23.000 medewerkers en wil in Eindhoven een campus bouwen voor nog eens 20.000 arbeidsplaatsen.

Vorige week dinsdag was er in een commissievergadering al uitgebreid over het plan gesproken.

Meerderheid al in zicht

Uit een rondgang van de NOS voorafgaand aan de vergadering bleek al dat het college en ASML afstevenden op voldoende steun. PvdA, VVD, CDA en D66 lieten weten voor te zijn, GroenLinks twijfelde nog, maar stemde uiteindelijk voor. Tijdens de vergadering bleek dat OuderenAppèl- Hart voor Eindhoven en Lijst Pim Fortuyn de andere partijen zou helpen aan een meerderheid.

Toch werden er ook kanttekeningen geplaatst en zorgen gedeeld, met name over de vraag of Eindhoven de enorme groei die de uitbreiding van ASML met zich meebrengt wel aan kan. Los van de 20.000 arbeidsplaatsen, is het de verwachting dat er nog eens tienduizenden extra banen bij toeleveranciers bijkomen. In totaal zou het kunnen gaan over 70.000 banen.