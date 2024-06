Zaak tegen Ali B begint morgen, verdacht van verkrachting en aanranding

Twee aanrandingen en twee verkrachtingen, daarvoor staat Ali B morgen en donderdag terecht in de rechtbank in Haarlem. De rapper zal "op alle vragen antwoord geven", laat zijn advocaat Bart Swier weten.

De zaak draait onder andere om een melding van een verkrachting in Marokko in 2014. Deze melding is volgens verschillende media en Swier gedaan door zangeres Ellen ten Damme, iets wat de woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet wil bevestigen. Ten Damme deed in 2014 mee aan het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan en ging hiervoor met de rapper naar Marokko.

Daarnaast heeft een voormalige kandidaat van The Voice of Holland aangifte gedaan van een aanranding door Ali B in Amsterdam in 2018. Deze oud-kandidaat is Jill Helena, die in 2013 meedeed aan het programma, melden Swier en verschillende media.

Dat is waarschijnlijk: de zangeres schreef vorige maand op Instagram dat ze in de rechtszaal gebruik zal maken van haar spreekrecht - zonder expliciet te verwijzen naar de zaak tegen Ali B. Een derde vrouw heeft aangifte gedaan van aanranding en verkrachting in Heiloo in 2018.

Ali B ontkent alle beschuldigingen, laat zijn advocaat weten. De artiest en ondernemer mocht van Swier tot de zitting niet spreken over de zaak "omdat we geen trial by media willen". Morgen wil Ali B volgens Swier "eindelijk zijn verhaal doen". "Hij heeft tweeënhalf jaar moeten wachten op de zitting."

'Patroon in gedrag'

De zaak rondom Ali B kwam aan het rollen na een aflevering van het online programma BOOS van Tim Hofman, begin 2022. Daarin spraken meerdere mensen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-talentenjacht The Voice of Holland, onder anderen door de Ali B die jaren een van de coaches was. Er zou sprake zijn van een patroon in zijn gedrag: hij zou beloftes doen over roem en vrouwen plotseling zoenen bij hem thuis of in zijn kleedkamer.

Rondom de uitzending werd er meerdere keren aangifte tegen hem gedaan. Ook stopte Ali B met zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner bij zijn managementbedrijf SPEC. Eén aangifte tegen de rapper werd later geseponeerd omdat niet vaststond dat het om een strafbaar feit ging.

'Twee volwassen mensen'

Ellen ten Damme zei in april 2022 in het NPO 2-programma De Geknipte Gast dat ze "eenzelfde ervaring" had als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B.

Ali B reageerde vervolgens op Instagram. Hij sprak van een vage beschuldiging, die niet klopt. Hij zei dat Ten Damme en hij een aantal keren hebben gezoend en geflirt, "als twee volwassen mensen". Dat wordt nu "acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid".

Ten Damme zegt inmiddels niets meer en zal volgens het AD ook niet bij de rechtszaak aanwezig zijn.

De aangifte van aanranding van de vrouw in Heiloo is pas vorige week door het OM naar buiten gebracht. Daarvoor was alleen de aangifte van verkrachting van dezelfde vrouw bekend.

Rietbergen en Borsato

In de aflevering van BOOS werden ook zanger Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel wangedrag bij The Voice of Holland. Vorig jaar besloot het OM dat Borsato niet wordt vervolgd voor seksueel misbruik bij The Voice vanwege gebrek aan bewijs. Wel loopt er, los van dit tv-programma, een zaak tegen hem vanwege vermeende ontucht met een minderjarig meisje.

Rietbergen werd vervolgd voor strafbare feiten zoals dwang, aanranding en verkrachting bij The Voice. Maar ook in die zaak besloot het OM vorige maand om de zaak te seponeren omdat er onvoldoende bewijs was.