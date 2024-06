'Nederland verstrikt in ingewikkelde situatie' in zeeën rondom China

"China eist zeggenschap op over heel Taiwan en het water eromheen", zegt Meia Nouwens. Zij is expert op het gebied van China's leger en geopolitiek, verbonden aan denktank IISS in Londen. "Met de keuze van Nederland om door de Straat van Taiwan te varen, schaart het land zich bij een groep die China tegengas geeft in de regio."

Tromp-commandant Yvonne van Beusekom zei eerder dat Nederland zich sterk maakt voor de vrije doorvaart op handelsroutes die ook voor Nederland van groot belang zijn. "We varen daar waar het internationaal recht zegt dat er vrije doorgang mogelijk is."

Neemt Nederland een risico?

Een marineschip laten varen door de Straat van Taiwan en delen van de Oost-Chinese die China eenzijdig heeft opgeëist, is waarschijnlijk een bewust genomen risico, zegt China-deskundige Frans-Paul van der Putten (Clingendael). "Als relatieve buitenstaander raakt Nederland verstrikt in een heel ingewikkelde geopolitieke situatie." Hij doelt daarmee op de machtsstrijd tussen de VS en China in de wateren rondom de Oost-Aziatische grootmacht.

"Eén Nederlands fregat gaat het machtsevenwicht daar niet veranderen", vervolgt Van der Putten. Terwijl het marineschip in geval van een misrekening of escalatie wel direct betrokken kan raken, waarschuwt hij.

Het ministerie van Defensie verwijst desgevraagd naar eerder persberichten over de kwestie. Van der Putten: "Als de regering goed heeft nagedacht over de risico's, dan zou het goed moeten worden uitgelegd. Maar dat heb ik nog niet zien gebeuren."

China-kenner Nouwens erkent dat de missie niet zonder risico is, maar vindt dat Nederland een belangrijk signaal afgeeft tegen de groeiende militaire assertiviteit van Peking. "Nederland is nou eenmaal al verwikkeld in de geopolitieke strijd tussen het Westen en China." Ze verwijst naar opgelegde exportbeperkingen en waarschuwingen vanuit Nederlandse inlichtingendiensten voor Chinese inmenging.

Hoe gevaarlijk zijn de spanningen in deze wateren?

De afgelopen jaren zijn er talloze incidenten geweest met (marine)schepen in de regio. Van botsingen tussen Filipijnse en Chinese schepen tot afschrikking met militaire middelen, zoals drones, helikopters en straaljagers. Desondanks verwachten Nouwens en Van der Putten niet dat de situatie op korte termijn escaleert.

"Hoe meer de militaire activiteit groeit, hoe groter de kans op een misrekening of menselijke fout", zegt Nouwens. "Zoiets kan leiden tot een crisis, maar alle betrokken landen proberen dat te voorkomen." Partijen hebben onderling afspraken gemaakt die moeten dienen als vangnet, legt ze uit, zodat er snel kan worden gede-escaleerd.