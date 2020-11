Man van 70 gered uit puin Izmir, dodental loopt verder op

In de Turkse stad Izmir is een man van 70 onder het puin vandaan gehaald, na de aardbeving van vrijdag. Hij werd rond middernacht gered en is naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb de hoop nooit verloren", zei de man volgens de Turkse minister van Volksgezondheid.

Het dodental van de aardbeving is intussen opgelopen tot boven de 50. Meer dan 900 mensen raakten gewond. Het gros van de slachtoffers viel in Izmir, maar er vielen ook twee doden op het Griekse eiland Samos.

Het centrum van de beving lag in de Egeïsche Zee, ten noordoosten van Samos. Hij had een kracht van 6,9.

In de havenstad Izmir zijn reddingswerkers en zoekteams bezig bij negen ingestorte gebouwen, in de hoop overlevenden te vinden. In totaal zijn volgens de autoriteiten 5700 mensen betrokken bij de operatie. "Als mensen nog leven, is er een grote kans dat we ze binnen 72 uur nog kunnen redden", zei vicepresident Fuat Oktay.