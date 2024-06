Opnieuw therapeut Oostvaarderskliniek ontslagen vanwege relatie met patiënt

Opnieuw is een therapeut van de tbs-kliniek in Almere ontslagen vanwege een relatie met een patiënt. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In april werd ook een therapeut van dezelfde kliniek om dezelfde reden de laan uitgestuurd.

Bij de kliniek bestonden vermoedens van een ongepaste relatie tussen de sociotherapeut en de patiënt. Vervolgens is er intern onderzoek gedaan. De therapeut is vandaag op staande voet ontslagen.

Directeur Elles Tillema-van Loo van de Oostvaarderskliniek schrijft in een verklaring: "Niet-professionele relaties tussen medewerkers en patiënten zijn schadelijk voor patiënten, die van ons afhankelijk zijn. En ook voor de collega's die hun werk wel elke dag integer uitvoeren."

Misstanden

In 2022 werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de Oostvaarderskliniek na meerdere meldingen van misstanden, schrijft Omroep Flevoland.

Een medewerker bleek een patiënte te hebben gedwongen tot seksuele handelingen en een leidinggevende werd op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag tegen meerdere medewerkers.

Niet beschermd

Uit het onderzoek bleek dat medewerkers onvoldoende waren beschermd. Ze waren vooral bezig met de patiënten en minder met hun eigen sociale veiligheid, was een van de conclusies.