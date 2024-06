Rutte in Berlijn: geen militairen, wel meer luchtafweeronderdelen naar Oekraïne

Nederland heeft geen plannen om militaire instructeurs naar Oekraïne te sturen, zoals de Franse president Macron heeft aangekondigd. Dat zegt demissionair premier Rutte op een Oekraïnetop in Berlijn tegen de NOS. "Je moet altijd creatief nadenken en dat waardeer ik aan de Fransen, maar Nederland heeft geen voornemen dit te doen."

Het opleiden van militairen op Oekraïense bodem is volgens Macron efficiënter. Rutte houdt liever vast aan training buiten Oekraïne. Op de vraag of hij de beslissing hiertoe moet worden overgelaten aan de nieuwe regering zegt hij: "We stellen niks uit, want op dit punt zijn we missionair." Ook zegt Nederland 138 miljoen euro toe aan nieuwe steun.

Rutte komt wel met een andere toezegging aan Oekraïne: de levering van drie lanceerinstallaties en een radarsysteem voor een extra Patriot-luchtafweersysteem. "Dat is het hart van het systeem. We zijn druk met andere landen om systeem compleet te maken", zegt Rutte. Duitsland leidt het initiatief om Oekraïne van meer luchtafweer te voorzien, om de energiesector en steden te beschermen.

Steun verzekerd

Vandaag en morgen vindt een top over de Oekraïense wederopbouw in Berlijn plaats, maar deze conferentie is ook nadrukkelijk een 'wapenconferentie', zei de Duitse vicekanselier Habeck vanochtend voor aanvang. De beste 'wederopbouw' is voorkomen dat het nodig is, zo wordt gesteld.

Over die militaire steun maakt Rutte zich geen zorgen. De nieuwe regering zal vast blijven houden aan militaire steun en ook elders in Europa ziet hij voldoende steun. Over de uitslag van de Europese verkiezingen, waarbij bijvoorbeeld in Duitsland Ruslandgezinde partijen groter werden, wilde hij niets zeggen. "Daar zitten wagonladingen geschminkte mensen voor klaar om in talkshows commentaar op te geven."