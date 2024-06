Maatsen toch bij selectie Oranje, vader brengt snel Oranje-tenue vanuit Vlaardingen

Wat doe je als de vader bent van Ian Maatsen en hoort dat je zoon op het laatste moment toch is opgeroepen om het Nederlands elftal te versterken op het EK? Dan stap je linea recta in de auto vanuit Vlaardingen naar Duitsland om Oranje-spullen te brengen. Vader Edward Maatsen is inmiddels al aangekomen in Duitsland om zijn zoon te steunen, zegt hij bij Rijnmond.

Twee weken geleden was er nog de enorme teleurstelling bij de 22-jarige speler van Borussia Dortmund: hij zat niet bij de definitieve EK-selectie van Oranje. Die teleurstelling moest hij snel aan de kant zetten, want later die week speelde hij de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Na die finale was het tijd voor een welverdiende vakantie in Griekenland.

Boot in Griekenland

Maar toen kwam op een boot bij het Griekse Mykonos een telefoontje. Of hij als een speer naar Duitsland kan komen, als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong in de EK-selectie van het Nederlands elftal.