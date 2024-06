EK-brons voor synchroonzwemster Steenbeek met dik persoonlijk record

Steenbeek donderdag opnieuw in actie

De pas negentienjarige Steenbeek werd eerder dit jaar tiende op de WK in Qatar. Op de vorige EK vormde ze een duo met Bregje de Brouwer, wier tweelingzus Noortje toen geblesseerd was, en won zilver. Ze komt donderdag opnieuw in actie in de finale vrije oefening voor solo's.