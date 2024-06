Fransman overleden bij Russische lanceerbasis in Kazachstan

Een 25-jarige Fransman is in Kazachstan omgekomen bij de Russische raketlanceerbasis Bajkonoer. Volgens het Russische staatspersbureau RIA bezweek hij aan de hitte toen hij op weg was om de basis illegaal binnen te komen.

De man zou enkele dagen terug samen met een 27-jarige landgenoot zijn aangekomen in Almaty, de grootste stad in het zuidoosten van Kazachstan. De twee zouden het plan hebben opgevat om door de steppe te lopen naar de kosmodroom van Bajkonoer.

Bajkonoer is de grootste raketlanceerbasis ter wereld en ligt op een afgelegen plaats in woestijngebied, zo'n 200 kilometer ten oosten van het Aralmeer. Sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie huurt Rusland de basis van Kazachstan.

Bajkonoer is een geliefde bestemming onder ruimtevaartliefhebbers omdat er onder meer nog oude spaceshuttles uit de Sovjettijd staan. Toegang is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden. Toeristen proberen er geregeld illegaal binnen te komen.

Hulp zoeken

Op de steppe rond de basis was het tijdens de tocht van de twee Fransen 32 graden en er was nergens schaduw. Op het Russische Telegramkanaal 112 staat dat de 25-jarige reiziger herhaaldelijk een bloedneus kreeg en uiteindelijk bewusteloos neerviel.

Zijn metgezel zou zich naar de dichtstbijzijnde weg hebben gespoed, waar hij door een Kazachse politiepatrouille werd gevonden. Het lukte hem niet aan de Kazachse agenten uit te leggen dat zijn vriend in nood was, aldus het Telegramkanaal. Ze brachten hem naar een controlepost, waar hij wel zijn verhaal kon doen.

Toen agenten het slachtoffer daarna gingen zoeken, bleek hij al overleden. Er werden geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Volgens het Telegramkanaal was er mogelijk sprake van uitdroging of hartfalen. Er is een onderzoek ingesteld.