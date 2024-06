Verdeeldheid over 'gevaarlijke' tijdritfiets na nieuwe valpartij: afschaffen of niet?

Laat één ding duidelijk zijn: Van Vleuten is groot fan van tijdrijden. "Het is toch een beetje de Formule 1 van het wielrennen. Het testen op aerodynamica in de windtunnel, de snelheid, het vermogen. Dat vond ik altijd heel mooi aan de discipline."

"Maar ik heb in 2015 ook de gevaren ervan ontdekt." Van Vleuten werd tijdens een trainingsrit op de tijdritfiets in het Italiaanse Livigno geschept door een auto. Daarbij liep ze drie gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong op. Van Vleuten verbleef een week ter observatie in het ziekenhuis.

Van Vleuten: "Sindsdien ben ik me altijd bewust van de gevaren. Ik heb nooit meer onbevangen kunnen trainen op de tijdritfiets. Ook al fiets je met 50 kilometer per uur op een dijk waar verder niemand rijdt. Het is heel kwetsbaar: de remmen zitten niet in de buurt van je handen."