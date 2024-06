Twee branden binnen tien minuten in Wolvega, meerdere woningen beschadigd

In Wolvega heeft vanmiddag op twee plekken brand gewoed, meldt Omrop Fryslân. Bij een van de branden raakten vier woningen beschadigd. Een van de woningen is van binnen compleet verwoest.

Drie mensen raakten gewond door het inademen van rook. Eén van hen is een politieagent. Volgens de regionale omroep raakte niemand ernstig gewond.

De veiligheidsregio sprak van een "zeer grote brand" met veel rook aan de Struikheide in Wolvega. Er werd een NL-Alert verstuurd aan omwonenden om uit de rook te blijven. Rond 17.20 uur was de brand onder controle.

Nog een brand vlakbij

Kort voordat de brand aan de Struikheide uitbrak, was er anderhalve kilometer verderop ook een woningbrand, aan de Zilverlaan. Die was volgens de veiligheidsregio rond 15.50 uur onder controle. Over de oorzaak van deze brand is nog niets bekend.

De meldingen van de branden kwamen acht minuten na elkaar, schrijft Omrop Fryslân. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken. Een verband kan nog niet worden uitgesloten, zegt een woordvoerder.

Omdat de brandweer meerdere branden tegelijkertijd moest blussen in Wolvega, werden brandweerlieden uit de hele regio opgeroepen.