Meerdere woningen in brand in Wolvega

In Wolvega woedt op twee plekken brand, meldt Omrop Fryslân. De brand op de ene plek begon bij een woning en sloeg daarna over naar huizen in hetzelfde blok.

De veiligheidsregio spreekt over een "zeer grote brand" met veel rook aan de Struikheide in Wolvega. Er werd een NL-Alert verstuurd aan omwonenden om uit de rook te blijven.

Volgens de regionale omroep zijn enkele mensen gecontroleerd in de ambulance. Ook zou een politieagent gewond zijn geraakt. De politie wil dat niet bevestigen.

Nog een brand vlakbij

Kort voordat de brand aan de Struikheide uitbrak, was er anderhalve kilometer verderop ook een woningbrand, aan de Zilverlaan. Die was volgens de Veiligheidsregio rond 15.50 uur onder controle. Over de oorzaak van deze brand is nog niets bekend. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

Omdat de brandweer meerdere branden tegelijkertijd moest blussen in Wolvega, werden brandweerlieden uit de hele regio opgeroepen.