Orkaan Goni beukt in op Filipijnen en eist tot nu toe zeven levens

De windsnelheid liep op tot 225 kilometer per uur met windstoten tot 280 kilometer per uur. In delen van het land is de stroom uitgevallen. Verder landinwaarts is de kracht wat afgezwakt.

De orkaan van de zwaarste categorie volgt enkele dagen op de vorige, orkaan Molave, die aan zeker 22 inwoners het leven kostte en forse schade veroorzaakte voordat hij verder trok richting Vietnam.

Goni is de zwaarste storm van het jaar en is mogelijk groter dan de verwoestende orkaan Haiyan in 2013, die leidde tot 7300 doden en vermisten en honderdduizenden mensen dakloos maakte in de Filipijnen. Net als destijds worden nu zware overstromingen en ernstige windschade verwacht, met vulkanische modderstromen.

"Er bevinden zich zoveel mensen in ontzettend kwetsbare gebieden", zegt Ricardo Jalad, het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst. "We verwachten ernstige schade." Havens en vliegvelden zijn dicht, net als scholen.

Coronavirus

De Filipijnen worden jaarlijks getroffen door zo'n 20 orkanen. Ditmaal zijn de voorbereidingen verstoord door het coronavirus, waar het land met ruim 380.000 geregistreerde gevallen en 7200 doden ook zwaar onder te lijden heeft. "We hebben het al zo moeilijk met covid-19 en dan is hier alweer een volgende ramp", zegt senator Christopher Go, een belangrijke bondgenoot van president Duterte.

Zo'n 1000 coronapatiënten die in tenten werden verpleegd omdat de ziekenhuizen overbelast waren, zijn in verband met orkaan Goni overgeplaatst naar ziekenhuizen en hotels. Om te voorkomen dat de evacuaties voor de storm leiden tot een massale besmettingsgolf zijn er meer opvangcentra geopend voor mensen die hun huis moesten ontvluchten.

De regering houdt er rekening mee dat mensen langer in de opvangcentra moeten blijven, ook als Goni al verder is getrokken naar de Zuid-Chinese Zee. In de Stille Oceaan lijkt zich een nieuwe storm te vormen die binnen een paar dagen ook over de Filipijnen trekt.