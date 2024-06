VDL neemt deel van failliet Belgisch busbedrijf Van Hool over

Industrieconcern VDL neemt een deel van het failliete Vlaamse busbedrijf Van Hool over. Daarmee zegt het bedrijf uit Eindhoven 1600 banen in de Europese busindustrie te redden. VDL neemt onder andere de busfabriek van Van Hool in Noord-Macedonië over, waar 1350 mensen werken.

In Koningshooikt bij Lier in België neemt VDL 250 oud-medewerkers van Van Hool aan. Dat personeel houdt zich onder meer bezig met de productie van onderdelen, financiën en inkoop. Dat is iets minder dan de 300 tot 600 die VDL begin dit jaar beloofde.

In april sloot VDL al een principeakkoord met de curator over de overname. Het bedrijf wil niet bekendmaken wat de overnameprijs was.

Corona

Van Hool was een concurrent van het Brabantse bedrijf en verkeert al een tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf had het tijdens corona moeilijk doordat de reissector helemaal stilviel.

VDL boekte afgelopen jaar fors minder winst. Het nettoresultaat daalde van 298 miljoen naar 82 miljoen euro, meldde L1 Nieuws eerder dit jaar.

Dat kwam met name door de problemen bij VDL Nedcar in Born. De autofabriek staat sinds maart stil nadat er geen nieuwe klant werd gevonden. 3500 mensen verloren hun baan.