OM eist 20 jaar cel en tbs tegen verdachte van fatale steekpartij Leiden

Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die vorig jaar een medewerker van het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden zou hebben gedood. Twee andere medewerkers raakten tijdens de aanval gewond.

Op beelden is te zien dat S. in juli vorig jaar 's ochtends De Bakkerij binnengaat. In die kerkelijke instelling zijn verschillende hulporganisaties gevestigd. S. was cliënt bij een van die hulporganisaties.

S. zou vervolgens eerst een 66-jarige man achter de balie hebben aangevallen met een mes. Die overleefde dat niet. Daarna werden twee andere medewerkers verwond. Een van hen werd in zijn hand gestoken, de ander in zijn rug.

De politie arresteerde dezelfde dag nog een man na een klopjacht, maar het bleek te gaan om de verkeerde verdachte. Drie dagen later werd S. alsnog opgepakt. In zijn woning zijn volgens justitie kleding, schoenen en een bril gevonden met bloed en DNA van de slachtoffers erop.

Schizofreen

Tareq S. (39) lijdt volgens deskundigen aan een ernstige vorm van schizofrenie. Tijdens de zitting werd vanmiddag duidelijk dat de verdachte aan het syndroom van Capgras leidt. Dat is een zeldzaam syndroom waarbij iemand gelooft dat bekenden zijn vervangen door dubbelgangers, robots of buitenaardse wezens.

S. ontkent dat hij op beelden te zien is bij De Bakkerij. "Nee, natuurlijk niet. Hij lijkt wel erg op mij. Zelfs zijn kleren. Ik heb zelfs bijna dezelfde kleren", zei hij volgens Omroep West in de rechtbank.

Justitie ziet de man echter niet als volledig ontoerekeningsvatbaar en eist daarom ook een lange gevangenisstraf.

Slachtofferverklaring

Een van de slachtoffers die gewond raakten, mocht een verklaring voorlezen. "Ik heb je vooral kwalijk genomen dat je mij aangevallen hebt terwijl ik mijn collega aan het helpen was. Ik kon niet bij mijn collega blijven en dat drukt op mijn geweten. Ik voel me schuldig. Ik heb hem in de steek gelaten om mijn eigen leven te redden", zei hij.

De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak.