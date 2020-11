Wekdienst 1/11: Overleg coronacrisis Catshuis • Laatste dag NK afstanden

Vandaag is het overwegend bewolkt en soms valt er wat regen. Het waait flink en het wordt 16 tot 17 graden. Morgen wordt het een stuk zachter, in het zuidoosten kan het dan 20 graden worden.

Goedemorgen! Het kabinet overlegt op het Catshuis met het RIVM of de huidige maatregelen voldoende zijn en de PvdA maakt in Heerenveen het verkiezingsprogramma bekend.

Wat heb je gemist?

De politie heeft vannacht meerdere illegale feesten beëindigd. In Zuid-Limburg waren 100 tot 150 mensen bij elkaar in de bossen bij Geulle in Zuid-Limburg. De politie vond hen na meldingen. Omdat het feest zo groot was, is de mobiele eenheid erbij gehaald. Ongeveer 100 feestvierders hebben een bekeuring gekregen. 11 mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.

In het dorp Halfweg bij Amsterdam vond de politie 70 mensen in een vakantiehuisje voor 8 personen. Ze hielden er een Halloweenfeest.

Sinds de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt moest de politie al meerdere malen ingrijpen bij feesten waar de regels niet worden nageleefd. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde dat in onder meer Utrecht, Rotterdam en Angerlo.

Zo beëindigde de politie het illegale feest in de bossen van Geulle: