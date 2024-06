Olympische kansen mannenploeg 4x400m verkeken na uitschakeling EK

Als een zeepbel spatte de olympische droom van de estafetteploeg op de 4x400 meter dinsdag om even na twee uur 's middags uit elkaar op de Europese kampioenschappen atletiek in Rome.

Nederland ontbreekt deze zomer in Parijs op het nummer waar drie jaar geleden in Tokio verrassend olympisch zilver in de wacht werd gesleept.

De negende plaats in de series, na een tijd van 3.03,50, én een afgewezen protest betekenden het abrupte einde van de reis die in de Franse hoofdstad had moeten eindigen.