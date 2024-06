Vlaardings pleegmeisje uit ziekenhuis, 'maar situatie blijft zorgelijk'

Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen dat vorige maand zwaargewond was geraakt, heeft het ziekenhuis verlaten. Het meisje is overgebracht naar een medisch centrum, waar ze verder zal revalideren. Toch blijft de onzekerheid over haar herstel groot, schrijft haar biologische familie in een verklaring.

Het meisje verkeert al enige tijd buiten levensgevaar, maar de situatie blijft zorgelijk, meldt de familie. Uit privacyoverwegingen worden er geen uitspraken gedaan over de precieze situatie van het kind.

Poging tot doodslag

Eind vorige maand werd bekend dat de pleegouders van het meisje vastzitten op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn een man en vrouw van 37 jaar. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Het meisje werd vorige maand met zware verwondingen en buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde daar dagenlang in kritieke toestand. Pas na ruim een week was ze niet meer in direct levensgevaar. Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen vreesde voor het leven van het meisje.

Mishandeling en verwaarlozing

Volgens buurtbewoners waren er al langer vermoedens van mishandeling en verwaarlozing. Het meisje zelf zou daar ook tevergeefs over aan de bel hebben getrokken. Zo zou ze op school gezegd hebben dat er thuis tegen haar werd geschreeuwd, dat ze geslagen werd en soms naakt in de tuin moest staan.

Behalve van zware mishandeling en poging tot doodslag verdenkt het OM de ouders van vrijheidsberoving, omdat ze hun pleegdochter tegen haar wil zouden hebben vastgehouden. Verder zouden ze haar "in hulpeloze toestand hebben gebracht of gelaten".

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderwijsinspectie zijn een onderzoek gestart naar de zaak. In het gezin wonen nog twee kinderen. In december noemde de Raad voor de Kinderbescherming de 37-jarige pleegouders nog "liefdevol en zorgzaam", ondanks eerdere twijfels over hun geschiktheid.