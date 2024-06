'Tevreden' Osaka wint in Rosmalen meteen op Nederlandse bodem, Vedder ligt eruit

Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem in winst omgezet. De viervoudig grandslamwinnares was op het grastoernooi van Rosmalen een maatje te groot voor de als vierde geplaatste Belgische Elise Mertens: 6-2, 6-4.

De 26-jarige Osaka, voormalig nummer één van de wereld maar afgezakt naar plek 125, verloor geen enkele keer haar servicegame. Mertens moest drie breaks toestaan.

"Ik ben tevreden over mijn niveau en het was een leuke sfeer om in te spelen", zei de Japanse, die er vanwege een zwangerschap anderhalf jaar uit is geweest en op 1 januari van dit jaar haar rentree in het wedstrijdcircuit maakte.

Op Roland Garros had ze in de tweede ronde een matchpoint tegen de uiteindelijke toernooiwinnares Iga Swiatek.

Osaka stuit nu op Lamens

De ongeplaatste Osaka treft in de volgende ronde de Nederlandse Suzan Lamens, die haar gisteren door de regen gestaakte duel uit de eerste ronde tegen de Amerikaanse Bernarda Pera nog moest afmaken. Lamens won de partij uiteindelijk in drie sets: 4-6, 6-2, 6-4.