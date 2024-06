Coalitiepartijen blij: akkoord over ministersposten en kandidaten

Er zingen verschillende namen rond, waarvan in ieder geval is bevestigd dat BBB-Kamerlid Mona Keijzer kandidaat-minister is. Zij bevestigde dat zelf: "Het is van het begin af aan duidelijk geweest dat ik een van de kandidaten van BBB was om toe te treden tot het kabinet en dat is nog steeds zo. Ik kan alleen nog geen mededelingen doen over de portefeuille."

NSC-Kamerlid Folkert Idsinga is kandidaat-staatssecretaris Fiscaliteit, zo bevestigen bronnen. Idsinga was woordvoerder belastingen toen hij eerder voor de VVD in de Tweede Kamer zat.