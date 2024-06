Qualifier Brouwer zet opmars voort in Rosmalen, nederlaag Van de Zandschulp

Er gloorde hoop aan de horizon, maar in de derde set kostte kleine missertjes, een dubbele fout op een ongelegen moment en een makkelijke maar te scherp geslagen volley hem de kop in zijn eerste twee servicegames. McDonald had beet en liet niet meer los.

"In de rally's ging het best lekker, volgens mij, maar mijn service was onder de maat", mopperde de verliezer. "Het was ook mijn eerste graspartij, terwijl hij er al twee in de benen heeft, volgens mij. Bovendien ligt gras hem goed."