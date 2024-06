Vicepresident van Malawi en negen anderen omgekomen bij vliegtuigcrash

De vicepresident van Malawi en negen anderen aan boord van een militair toestel zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash. Dat heeft president Chakwera in een tv-toespraak bekendgemaakt. "Het reddingsteam heeft het vliegtuig vlak bij een heuvel gevonden, volledig verwoest en zonder overlevenden", zei Chakwera.

Het vliegtuig werd al een dag lang vermist. Het toestel van Malawi's luchtmacht vertrok maandagochtend vanaf Lilongwe, de hoofdstad van het land in Zuidoost-Afrika. Het had 45 minuten later moeten landen in Mzuzu, dat zo'n 370 kilometer noordelijker ligt.

De luchtverkeersleiding droeg het vliegtuig met de 51-jarige vicepresident Saulos Chilima aan boord op rechtsomkeer te maken vanwege slecht weer. Kort daarna verdween het toestel van de radar.

Mogelijke presidentskandidaat

Vicepresident Chilima werd gezien als mogelijke kandidaat voor de presidentiële verkiezingen volgend jaar. Hij werd in 2022 gearresteerd op verdenking van corruptie, maar de aanklacht werd vorige maand ingetrokken. Chilima heeft de aantijgingen altijd ontkend.